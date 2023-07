Maurizio Sarri ha chiesto, esplicitamente, un solo nome a Claudio Lotito: Piotr Zielinski. Il tecnico toscano vuole tornare ad allenare il suo pupillo e lo considera il profilo ideale per rendere meno traumatica la partenza di Sergej Milinkovic-Savic.Nei giorni scorsi la Lazio ha presentato la prima offerta ufficiale al Napoli per Zielinski da 18 milioni di euro. Troppo pochi per De Laurentiis che ha rifiutato perché ne chiede 30. Nonostante l’ampia distanza tra domanda e offerta, la trattativa va avanti con grande ottimismo da parte del club biancoceleste.Dal canto suo il giocatore ha già aperto alla soluzione Lazio tanto da mettere in stand-by delle offerte arrivate dall’Arabia. C’è stato un primo contatto con Sarri molto positivo, poi l’ex Empoli dovrà entrare nel dettaglio con Lotito per discutere il contratto. Piotr è convinto di fare questa scelta, la Lazio può diventare la sua prossima sfida professionale.