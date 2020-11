La Lazio ha archiviato il secondo allenamento della settimana. Appuntamento alle ore 15:00 per una seduta tecnica e tattica dopo vari allenamenti atletici e di forza. Dopo aver recuperato diversi giocatori dal punto di vista fisico, in avvicinamento al match di Crotone Inzaghi e il suo staff hanno virato sull’aspetto tattico, soprattutto per i nuovi arrivati parsi ancora poco inseriti, su tutti Andreas Pereira e Fares. Altro allenamento in gruppo per il capitano Senad Lulic. Nonostante le critiche Luis Alberto continua a scendere in campo senza manifestare malumori. Questo pomeriggio sono stati aggregati anche alcuni giovani della Primavera (Franco, Bertini, Cerbara e Raul Moro) per poter lavorare tatticamente a tutto campo.



CAPITOLO ASSENTI - In attesa del rientro dei nazionali tra domani e venerdì, Inzaghi attende innanzitutto i due calciatori ancora bloccati in casa, ovvero Strakosha e Immobile. Oggi scade l’isolamento, perciò da domani potrebbero tornare liberi di allenarsi in caso di tampone negativo. Infine, ancora out Escalante, che sta superando uno stiramento, e Luiz Felipe. Su quest’ultimo c’è qualche dubbio. Non è al meglio con la caviglia, e negli ultimi due giorni sembrerebbe non essersi neanche allenato diversamente dalla scorsa settimana. Al momento è a rischio per la trasferta di Crotone.