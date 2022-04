Sconfitta casalinga per la Lazio Primavera nel match di andata dei quarti di finale dei play-off per la promozione. Contro il Brescia arriva un 1-3 firmato da Castellini e una doppietta di Bertazzoli. Di Crespi il momentaneo pareggio pochi istanti prima del fischio di metà gara. Ora per i ragazzi di Calori si fa dura. Bisognerà ribaltare il risultato in trasferta, nel match di ritorno, con uno scarto di almeno 3 gol. In caso risultato aggregato in parità infatti, non conteranno i gol in trasferta, né ci saranno supplementari e rigori. Passerà il turno la squadra meglio piazzata in regolar season. I Leoni sono arrivati terzi nel proprio girone, gli aquilotti quarti. Il percorso della Lazio rischia quindi di essere già giunto al termine.