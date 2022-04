Settore ospiti esaurito al Picco di La Spezia. Saranno 1130 (fonte: La Repubblica, ndr) i tifosi della Lazio al seguito della squadra che raggiungeranno - quasi tutti in treno - oggi la città ligure. Partenza poco dopo mezzogiorno dalla stazione Ostiense. Ritorno in piena nottata, con arrivo all'alba di domani. In una partita da vincere a tutti i costi per mettere pressione alle rivali nella corsa all'Europa, i laziali rispondono così alle polemiche della scorsa settimana sulle presenze allo stadio.