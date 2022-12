Dopo l'amichevole di ieri contro il Galatasaray, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media ufficiali del club biancoceleste. Le sue parole sono state registrate e rese note oggi, tramite i profili social della società:



ENTUSIASMO - "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto tecnica. Per essere la prima dopo un lungo periodo senza attività, abbiamo fatto bene. La sensazione è che il lavoro sta venendo bene. Ma la prima partita è sempre più semplice della seconda. Ora l'obiettivo è fare bene anche nella prossima. I ragazzi hanno fatto 10 giorni a Formello con tante sedute doppie e le hanno fatte tutte con un livello di entusiasmo e partecipazione che ha trasportato anche noi dello staff. Raramente ho visto una squadra allenarsi su questi livelli, lontano da competizioni ufficiali. Questo sicuramente ci ha agevolato e per ora siamo contenti di quanto fatto".



RIENTRI - "Vecino è tornato deluso dal mondiale, ma in buone condizioni. Milinkovic invece ha un problema alla caviglia che lo sta costringendo a lavorare poco. La priorità ora è metterlo nelle condizioni di tornare a lavorare. Spero serviranno meno giorni possibili per riaverlo a disposizione".