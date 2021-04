In seguito all'ultimo saluto a Daniel Guerini, la Lazio nel pomeriggio è scesa in campo per l'allenamento (iniziato con circa un'ora di ritardo). E' iniziata la preparazione alla sfida contro lo Spezia di sabato pomeriggio. Prime prove tattiche da oggi, anche se Inzaghi ha avuto a che fare con tante assenze (e proprio per questo motivo ogni discorso è rimandato a domani).



L'unica cosa certa sarà l'assenza di Luis Alberto per l'infortunio alla caviglia destra. Al suo posto bagarre a tre tra Akpa Akpro, Andreas Pereira e Parolo. Tra gli assenti gli ultimi impiegati dalle nazionali, ovvero Strakosha, Immobile, Muriqi, ma anche Marusic, nonostante l'ultima gara l'abbia giocata due giorni fa. Oltre Luis Alberto, non si è allenato anche Patric. Da valutare le condizioni dello spagnolo, sempre presente fino a ieri. Infine, altra seduta differenziata per Luiz Felipe, stavolta con gli scarpini.