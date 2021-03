La Lazio ha archiviato la prima seduta di allenamento di questa ultima pausa nazionali della stagione. Erano 12 in totale i calciatori presenti quest'oggi sul campo Fersini di Formello. Una seduta prettamente tecnica quella effettuata questo pomeriggio dalle ore 15:00. Trasmissione del pallone, possesso palla con le sponde e infine una partitella a campo ridotto. Presenti quasi tutti coloro che non sono stati convocati con le rispettive nazionali.



TANTI ASSENTI – Come anticipato, al Fersini ovviamente non si sono allenati gli 8 calciatori convocati con le proprie rappresentative (stasera toccherà a Marusic, Milinkovic e Muriqi). Tra coloro che sono rimasti nella capitale, riposo per Reina e Luis Alberto. Solo palestra per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è atteso nei prossimi giorni in campo per testare la caviglia operata a Monaco di Baviera. Out poi Fares per una distorsione al ginocchio e Armini, ormai fisso con la Primavera. Gestiti, infine, Lulic e Caicedo. Il capitano biancoceleste non dovrebbe aver alcun problema. L'ecuadoregno, invece, continua a combattere con dei fastidi al piede.