Lazio, primo allenamento di Tudor a Formello: il tecnico a colloquio con Kamada

Primo giorno di lavoro per Tudor a Formello. Il nuovo tecnico della Lazio si è presentato oggi alla squadra, orfana di sei nazionali, iniziando alle 11 la prima delle due sedute in programma in giornata. Calciatori subito sotto torchio con lavoro atletico, agli ordini del preparatore atletico Fonte, seguito poi da esercitazioni tecniche per le quali sono stati aggregati anche diversi giovani Primavera.



Si replicherà nel pomeriggio e identicamente anche domani. Le prove tattiche anti-Juve però inizieranno solo dalla settimana prossima quando torneranno dai rispettivi impegni Marusic, Hysaj, Vecino, Guendouzi, Zaccagni e Isaksen. Nei prossimi giorni rientrerà in gruppo anche Patric, che ha risolto i problemi fisici dell'ultimo mese, mentre Rovella e Provedel - ha spiegato in mattinata il medico sociale Rodia a Lazio Style Channel - saranno monitorati giorno per giorno. Il portiere ne avrà per almeno 3 settimane ancora (praticamente impossibile il suo rientro per il derby), mentre il centrocampista sta ancora smaltendo i problemi legati alla pubalgia, anche se è in miglioramento. In attesa di poter avere la rosa al completo Tudor approfitterà di questi giorni per iniziare a provare alcuni accorgimenti tattici che piano piano vorrà introdurre. Con tutta probabilità la squadra passerà a un 4-2-3-1 per il momento, ma sul lungo periodo l'idea del tecnico è di arrivare al 3-4-2-1 a lui caro. Passaggi graduali che richiederanno la massima applicazione da parte di tutti, compreso chi finora è rimasto per lo più ai margini della squadra, come Kamada. Al termine della seduta l'allenatore croato ha avuto un colloquio diretto col calciatore nipponico. L'intenzione è quella di provare a rilanciarlo almeno in questo finale di stagione, prima che le strade tra lui e la Lazio si separino a giugno, alla scadenza del contratto (non saranno esercitate le clausole di rinnovo biennale previste ad agosto scorso).