Oneri e onori per Danilo Cataldi. Come riporta oggi il Corriere dello Sport,la sesta stracittadina per il centrocampista della Lazio sarà anche la sua prima con la fascia da capitano. Lui, romano, tifoso biancoceleste, cresciuto nelle giovanili della sua squadra del cuore, dovrà però essere bravo a non farsi trascinare dalle emozioni in un match dove la tenuta nervosa e mentale può fare la differenza.



Ha già lasciato il segno una volta il centrocampista laziale, nel 3-0 rifilato dalle Aquile alla Roma a marzo del 2019. Proverà a ripetersi anche stavolta il classe '95, per onorare al meglio la responsabilità di rappresentare questa volta lui la figura del leader in campo, in assenza di Immobile e Milinkovic.