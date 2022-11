Esordio in un derby per Alessio Romagnoli. Alle 18:00 il centrale della Lazio giocherà la sua prima stracittadina e lo farà con la maglia della sua squadra del cuore. L'ex Milan, con un passato in giallorosso, con la maglia della Roma era presente nelle sfide del 2012-13 e del 2013-14, ma è sempre rimasto in panchina. Cinque partite - compresa la storica finale del 26 maggio - alle quali ha assistito senza poter gioire dei due successi biancocelesti (due pari e un KO per le Aquile nelle altre tre partite, ndr). Oggi invece potrà battersi fino all'ultimo per difendere i colori che ama, sperando magari di poter anche esultare al fischio finale, come non gli è stato possibile fare nelle altre occasioni.