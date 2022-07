Inizia oggi la nuova stagione della Lazio. Stamattina comincia infatti il consueto giro di visite mediche di tutti i calciatori della rosa, che si recheranno a turno in Paideia per le visite di idoneità a partire dalle ore 8 (tranne Cataldi, Cancellieri e Marcos Antonio, che le hanno già svolte, ndr). Il primo ad arrivare è Stefan Radu, seguito poco dopo dall'allenatore in seconda, Martusciello, e dal preparatore dei portieri Nencini.



Anche qualche giovane della primavera sarà aggregato alla prima squadra per le prime settimane di preparazione. Per questo c'è anche Marco Bertini tra i presenti stamattina. Il centrocampista classe 2002 già l'anno scorso era stato visionato da Sarri sotto le tre cime di Lavaredo e aveva lasciato una buona impressione al tecnico.