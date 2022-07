Poco meno di cinque milioni. E' questa la distanza che divide Lazio e Atalanta per, portiere dell'Under 21 rientrato a Bergamo dopo il prestito alla Cremonese. L'operazione alla spalla lo terrà fuori almeno fino a ottobre, per questo; dall'altra parte, l'Atalanta chiede uno sforzo in più per arrivare a 18/20 milioni. Trattativa in stand by, al momento.Il ds biancoceleste Igli Tare intanto sta valutando anche il profilo di, considerato fin dall'inizio la prima alternativa a Carnesecchi. Dopo una buona stagione in prestito all'Empoli - la sua prima vera da titolare in Serie A - il classe '96 è stato riscattato dal club azzurro che l'haCon la Lazio c'è un discorso già aperto, come ha confermato anche il presidente Corsi: "Aspettiamo un'altra chiamata dalla Lazio - ha detto a Radio Olympia - abbiamo impostato un discorso da sviluppare e siamo pronti a sostituirlo". L'Empoli apre alla cessione, lavori in corso. Il prezzo? Intorno ai 15 milioni (il 20% andrà al Cagliari), gli stessi messi sul piatto per Carnesecchi. Con il giocatore e il suo entourage è già stato trovato un principio di accordo, che può favorire la trattativa con l'Empoli.- Intanto, l'unico portiere nella rosa di Maurizio Sarri è il greco. Strakosha è andato via ufficialmente il 30 giugno alla scadenza del contratto,- che aveva un altro anno - ha risolto il suo rapporto con la Lazio con una stagione d'anticipo per tornare in Spagna.e ha già trovato l'accordo col club biancoceleste che gli ha riconosciuto una minima buonuscita per anticipare l'addio (risparmiando 1,7 milioni d'ingaggio). La Lazio quindi dovrà trovare anche un dodicesimo ma per ora tutti gli sforzi sono concentrati sul titolare: Carnesecchi in stand by, Tare ha già virato su Vicario.