Poco dopo l'ora di gioco in Milan-Lazio di Coppa Italia, Ciro Immobile ha avuto la peggio in uno scontro con Pierre Kalulu e ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto, Sarri ha inserito Moro.



ALLARME PER MANCINI - Non una bella notizia per il CT della Nazionale Roberto Mancini, presente in tribuna a San Siro insieme a Lele Oriali. Le gare di qualificazione per Qatar 2022 sono previste alla fine di marzo, si attendono novità sull'entità del problema occorso a Immobile.