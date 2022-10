La Lazio si prepara al posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina. Dopo il giorno di riposo in seguito al pareggio con gli austriaci dello Sturm Graz in Europa League, oggi la squadra biancoceleste ha ripreso ad allenarsi a Formello.



Intanto dall'infermeria arrivano una buona e una brutta notizia per Sarri: Casale è rientrato in gruppo, invece Gila e Romagnoli non si sono allenati. Lo spagnolo ha accusato una contrattura al flessore destro senza lesioni, mentre il numero 13 è alle prese con dei problemi intestinali.