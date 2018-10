Lazio in ansia per Lucas Leiva e Felipe Caicedo: il centrocampista brasiliano ha accusato un problema alla coscia destra e abbandonato il campo all'inizio della ripresa nella sfida con il Marsiglia, mentre l'attaccante (autore del secondo gol biancoceleste) ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare. La Lazio sarà impegnata contro l'Inter nel prossimo turno di Serie A.