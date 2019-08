Ci sono problemi sul fronte Caicedo per la Lazio. Se fino a qualche giorno fa le trattative per il rinnovo del contratto sembravano ormai a buon punto, in queste ultime sono sorti problemi che possono far saltare l'operazione. Ecco perché Lotito sta già valutando diverse piste alternative tra cui, secondo la Gazzetta dello Sport, Edouard del Celtic.