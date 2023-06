La Lazio è pronta a rinnovare il proprio pacchetto offensivo. Il club biancoceleste è alla ricerca di un elemento che possa adattarsi al 4-3-3 di Maurizio Sarri e che possa garantire qualità sulla fascia e soprattutto in zona gol per alternarsi a Felipe Anderson. Sono diversi i nomi sul taccuino: il primo nome della lista è sempre Domenico Berardi ma, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, senza la cessione di Milinkovic-Savic difficilmente può concretizzarsi. Possono così salire le quotazioni di Riccardo Orsolini, in uscita dal Bologna.