Lotito è pronto a sferrare l'assalto a Cyril Ngonge. In settimana, scrive oggi il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio ne parlerà con Sarri. L'affare con il Verona si può chiudere a 10 milioni di euro. Setti però ha fretta: per esigenze di bilancio deve registrare una cessione entro il 30 giugno. Ecco perché non occorrerà attendere a lungo per scoprire il possibile esito dell'operazione tra i biancocelesti e i gialloblu.