Marcelo proposto alla Lazio. L'indiscrezione di mercato è spuntata nel pomeriggio di ieri e sui social è presto diventata una bomba per l'ambiente biancoceleste. L'ex terzino del Real Madrid, svincolatosi a fine stagione scorsa, è stato offerto al club capitolino dall'intermediario di calciomercato Stefano Quadri, il quale poi ha dichiarato a Repubblica: "Verrebbe a Roma con tanto entusiasmo. Aspettiamo una chiamata della società per iniziare una trattativa".



Il 34enne brasiliano sa che dovrebbe rivedere molto a ribasso gli standard economici per l'ingaggio, rispetto a quanto percepito negli anni ai Blancos. Infatti sembrerebbe disposto ad accontentarsi di uno stipendio da 2,5 milioni di euro per trovare una squadra dove giocarsi gli ultimi anni di carriera. Da capire però quali siano le condizioni fisiche del calciatore, prima di pensare ad un possibile tesseramento. Forse anche per questo sono arrivate stamattina, tramite il virgolettato riportato dal Messaggero le parole di smentita di Lotito in persona: "Non c’è nulla di vero, sono voci messe in giro ad hoc".