Proto torna a casa, in Italia. L'estremo difensore ex Olympiacos è tornato nel suo paese d'origine, che la sua famiglia aveva lasciato per cercare fortuna in Belgio. Il nonno era emigrato in Belgio per cercare fortuna, il nipote è tornato. Foto e sorrisi ieri dopo le visite mediche, con il numero di maglia già scelto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Proto avrebbe già in testa 1 numero, il 24 indossato anche nell’ultima stagione all’Olympiacos. Avrebbe associato la sua firma a quel numero negli autografi. Ieri il portiere ha voluto salutare proprio i tifosi greci sul suo profilo Instagram: "Grazie di tutto Olympiacos: questa notte rimarrà per sempre nei miei pensieri. Cari tifosi, il vostro supporto rimarrà sempre nel mio cuore. Ora è tempo di un nuovo capitolo della mia vita: vi auguro il meglio”. Ora è pronto per la sua nuova avventura.