La Lazio dice stop alla trattativa per Francesco Acerbi. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono arrivati a mettere sul piatto 9 milioni di euro più 2 di bonus per il centrale, ma sono stati irritati dal muro alzato dal Sassuolo: 12 milioni tutti subito, questa la richiesta di Squinzi che avrebbe convinto Lotito e Tare a frenare l'operazione.



LE ALTERNATIVE - E' caccia ora all'alternativa e i nomi non mancano, in pole Duje Caleta Car del Salisburgo e Dedé del Cruzeiro, ma c'è spazio anche per le sorprese: da Marcos Senesi del San Lorenzo a Konstantinos Laifis dello Standard Liegi, passando per le suggestioni (costose) Jemerson e Kamil Glik del Monaco.