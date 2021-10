Dopo la conferenza di mister, laha ultimato la rifinitura nel centro sportivo di. La vittoria contro laè già acqua passata. Da qui in avanti bisognerà evitare di adagiarsi per i tre punti di mercoledì visto che domani l’avversario sarà una big come l’, “” secondo. Quella delsarà una gara tosta. In primis per la rivalità con i bergamaschi nata dopo la finale didel 15 maggio 2019. In secondo luogo perché si troveranno di fronte due club in corsa per obiettivi importanti come la(dichiarati o meno).Passando a ciò che ha detto il campo, l’appuntamento nel Lazio Training Center per i biancocelesti è stato fissato alle 14:30. Classico programma della vigilia: torello, rapidità e infine prove tattiche. Durante queste ultime, nonostante le immancabili casacche mischiate, qualche spunto è emerso in merito alle possibili scelte del Comandante. Tra i pali ci sarà il solito, reduce dal primo clean sheet stagionale in. Confermati anche i due centrali(acciaccato) e. Sulle fasce potrebbe invece cambiare qualcosa.rischia infatti di accomodarsi in panchina conspostato ancora a sinistra ea destra (sarebbe la prima volta in stagione).A centrocampo, nonostante le buone risposte ottenute contro la Fiorentina dovrebbe cambiare qualcosa., subentrato all’84’ a, intravede di nuovo la titolarità. Stesso discorso per, risparmiato all’Olimpico. Il croato potrebbe tornare nel suo ruolo di mezzala sinistra a scapito di. L’altro posto sarà occupato da. In attacco scelte forzate. Zaccagni è ancora assente. Di conseguenza Sarri punterà di nuovo su. Quest’ultimo, a un gol dal record dicon la maglia della Lazio (158 a 159), potrebbe romanticamente chiudere un cerchio visto che il primo timbro in biancoceleste arrivò proprio in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.: Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Lazzari, Patric, Vavro, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Luis Alberto, Romero, Muriqi, Raul Moro.: Sarri.