Niente turnover contro il Porto per la Lazio. Almeno questo è quanto sembra emergere dalla seduta tattica di oggi a Formello. Sarri ha a disposizione tutta la rosa, eccetto i due infortunati Acerbi e Lazzari, e - memore dell'esperienza in Coppa Italia - questa volta punterà sugli uomini migliori.



Strakosha viaggia verso la conferma tra i pali. Hysaj tornerà a destra, con Luiz Felipe e Patric centrali. Radu incalza sempre lo spagnolo per un posto, ma l'ex Barcellona è nettamente in vantaggio per iniziare dal 1'. A sinistra Marusic. La mediana e l'attacco saranno con tutta probabilità le stesse viste sabato contro il Bologna. Quindi Lieva in regia, Milinkovic e Luis Alberto mezzali, Pedro e Zaccagni esterni e Immobile centravanti, alla caccia del gol numero 20 nelle competizioni internazioni con l'aquila sul petto. Il bomber di Torre Annunziata raggiungerebbe così Simone Inzaghi in vetta, aggiungendo un altro traguardo record alla sua storia con prima squadra Capitale.