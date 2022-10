Ripresa degli allemaneti a Formello per la Lazio. Scarico in palestra per chi ha giocato ieri. Lavoro atletico sul campo per gli altri. Ancora una volta Sarri dovrà preparare la sfida contro l'Udinese in appena un giorno. Le uniche prove tattiche infatti andranno in scena domani. Oggi nel centro tecnico biancoceleste non si è visto Provedel. Riposo programmato per il portiere, tra i pochi a non essersi mai fermato da agosto. Contro i friulani però ci sarà quasi sicuramente ancora lui a difendere i pali. In difesa tornerà Romagnoli dal 1', mentre davanti è Pedro che sgomita per una conferma dall'inizio. E vista la grande prestazione di ieri non è escluso che Sarri possa accontentarlo.