La Lazio cerca un terzino sinistro sul mercato: la Cremonese ha detto no per Emanuele Valeri, in cima alla lista Emerson Palmieri. Per Muriqi si è riaperta la pista per il ritorno al Maiorca, ipotesi Gijon per Jony. In uscita potrebbero aggiungersi pure i nomi di Akpa Akpro e Moro.



In entrata il club biancoceleste del presidente Lotito va all'assalto di Ivan Provedel: l'operazione può concludersi sui 4 milioni più altri 500 mila euro di bonus. Pronto un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione per il portiere dello Spezia. Il club ligure sfida il Lecce per sostituirlo con Wladimiro Falcone della Sampdoria.