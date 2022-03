Sono ripresi a Formello gli allenamenti della Lazio, ma non per Manuel Lazzari. Si era ipotizzato nei giorni scorsi un suo rientro sul campo già oggi, ma bisognerà invece pazientare un po' di più. Questa mattina l'ex Spal ha svolto alcuni test di controllo per verificare il suo recupero. Non si vogliono correre rischi in casa biancoceleste. Le condizioni del calciatore - a meno di un mese dalla lesione di secondo grado al flessore - sono migliorate ben oltre le attese e il suo rientro avverrà quasi certamente prima del previsto. Ma lo staff sanitario vuole usare la massima prudenza per evitare ricadute.



Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, questo pomeriggio la squadra si è comunque ritrovata nel centro tecnico per iniziare a lavorare in vista della sfida contro il Venezia all'Olimpico. Seduta atletica con esercitazioni tecniche per Immobile e compagni. Tra gli assenti - oltre Cataldi, che punta a rientrare per il derby - da segnalare un prolungamento di riposo per Radu, che tornerà per la doppia seduta di domani. Il romeno aveva accusato un lieve fastidio al tallone dopo Cagliari ma non dovrebbero esserci problemi per vederlo tra i convocati lunedì sera.