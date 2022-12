Massima cautela in casa Lazio sulle condizioni di Milinkovic. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Sarri non vuole correre rischi inutili in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio. Il serbo si trascina il problema alla caviglia dal match contro la Juve e in Qatar, soprattutto dopo l'intervento duro di Casemiro nel primo match col Brasile, è andato peggiorando. Per questo, dopo essere rimasto in panchina nell'amichevole col Galatasaray, il tecnico toscano e il suo staff stanno prudentemente valutando di far saltare al centrocampista anche il test match contro l'Hatayspor, in programma venerdì alle 16 (ora italiana). L'allenamento di oggi e la rifinitura di domani mattina daranno la risposta definitiva sulle condizioni del Sergente.