Ancora una volta, come accaduto contro il Galatasaray, Sarri stupisce nelle scelte dell'11 iniziale della Lazio. Contro il Torino occasione per Akpa Akpro, Cataldi e Raul Moro. Marusic tornerà dal 1'. Esclusi a sorpresa Milinkovic, Leiva e Pedro.



La formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All.: Sarri.