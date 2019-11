Lotito vuole due vittorie nelle rimanenti gare di Europa League. E non solo per provare un'insperata qualificazione, ma anche perché altrimenti la Lazio perderebbe qualcosa tra i 5 e i 10 milioni di euro. Ogni vittoria, come riporta Cittaceleste.it, porterebbe nelle casse della Lazio 570mila euro, i turni successivi fino a 10 milioni, fino alla finale.



QUANTO PERDE LA LAZIO SE ESCE - Tenendo conto dei diritti tv Uefa, la Lazio uscendo ai sedicesimi si era portata a casa circa 15 milioni di euro. Un bel bottino, ma l'anno precedente, con la semifinale sfiorata, i milioni erano stati ben 17. Lotito ci spera: non saranno proventi Champions, ma sono comunque almeno 5 milioni da non buttare al vento.