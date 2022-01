Piccola boccata di ossigeno per le. Sono già sette gli esuberi di cui la rosa di Sarri si è liberata, alleggerendo il monte ingaggi per i prossimi sei mesi di circa. E non è escluso che altri se ne possano aggiungere nelle prossime ore.Secondo i dati riportati da salarysport.com, da qui a giugno lo sgravio più importante arriva da Gonzalo Escalante. La cifra risparmiata - calcolando l'ingaggio settimanale di ​€41.760, per quattro settimane al mese, per i prossimi 6 mesi - ammonta a €1.002.240. La secondo posto Lukaku, con poco più di 835mila euro. Poi Durmisi, con quasi 780mila euro. Si aggiungono i 751.680 di Jony e altrettanti di Vavro. Chiudono la classifica Adekanye, con meno di 450mila, e Rossi con 260mila abbondanti., ma bisogna considerare. Il regime fiscale agevolato è garantito per i calciatori arrivati dall'estero partire dal 2018 e che rimangono in Italia almeno fino alla fine del 2022. Il fatto che Escalante, Durmisi, Jony e Vavro vadano via ora obbliga quindi la società a restituire allo stato la differenza di tassazione. Il che giustifica la discrepanza tra la somma matematica degli stipendi e l'effettivo risparmio.Nei prossimi giorni comunque. Per gli ex Primavera Falbo e Lombardi non ci sono questioni sospese col fisco, perciò i circa 445mila euro che i biancocelesti spenderebbero in meno per loro sarebbero effettivi. E poi c'è. Sarebbero più di 1,4 milioni gli emolumenti che il kosovaro dovrebbe ricevere fino a fine stagione. Pur considerando il discorso sullo sgravio fiscale, che anche qui non sarebbe rispettato, da lui potrebbe derivare comunque un discreto gruzzoletto - visto anche l'introito cash per il suo cartellino - con cui magari coprire i costi di un