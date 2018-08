Sotto gli occhi di Tare la Lazio a Marienfeld: al campo dell’Hotel-Residence Klosterpforte la squadra è stata impegnata in una seduta. In quella del pomeriggio, iniziata alle 17.30, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecniche. Inzaghi ha lavorato a fondo sui meccanismi difensivi, in particolare sulle palle inattive. Alessandro Murgia dovrà operarsi a Roma per una frattura al dito, assente anche Berisha, ne avrà per un'altra settimana. Per il resto l'intero gruppo era a disposizione.