Dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa, la Lazio è scesa in campo alle ore 14:30 circa per la rifinitura in ottica Inter. Solito riscaldamento con corsa blanda e torello, al quale ha partecipato anche Radu. Inzaghi è stato chiaro: "Abbiamo poco ottimismo sul suo recupero", ma la sensazione è che il tecnico piacentino ci proverà fino alla fine a schierarlo titolare a San Siro. Il difensore romeno, una volta passati alla rapidità è rientrato negli spogliatoi per non rischiare nulla all'adduttore della gamba sinistra.



LE PROVE - Largo così alle prove tattiche. Uscito Radu, il suo sostituto sul centrosinistra della difesa è stato Hoedt, ruolo insolito per l'olandese, visto che Inzaghi lo preferisce al centro. Molto probabile che se Radu non giocherà dipenderà solamente da un suo forfait domani. Perciò, nel 3-5-2 classico biancoceleste largo a Reina tra i pali. Davanti al portiere spagnolo controsorpasso di Patric su Musacchio per il centrodestra, con al centro Acerbi, e Radu sul centrosinistra (se dovesse farcela). A centrocampo da destra verso sinistra si procederà ancora con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic, mentre in tacco con Correa e Immobile. Assenti quest'oggi solamente il lungodegente Luiz Felipe e Strakosha. Il portiere albanese è tornato nella capitale, e oggi si è disimipegnato con un lavoro differenziato.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Alia, G. Pereira, Musacchio, Hoedt, Parolo, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, A. Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.