Domenica Sarri aveva detto che vedrebbe bene Radu in un ruolo di raccordo tra spogliatoio e società. E i tifosi, dopo l'addio al calcio del difensore della Lazio, già sognavano di vederlo da subito vestire i panni di dirigente per restare legato ai colori della prima squadra della Capitale. Lui però ha altre idee.



Come riporta Il Messaggero questa mattina, Radu preferirebbe rimanere in campo. Si potrebbe quindi aprire per lui un futuro come allenatore delle giovanili, magari propri a Formello. La cosa certa è che, a dispetto del soprannome, il Boss non ha alcuna intenzione di vestirsi in giacca e cravatta.