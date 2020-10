Continua il percorso di recupero sei senatori della Lazio, Stefan Radu e Senad Lulic. Il capitano e il boss, come riporta Il Corriere dello Sport, puntano al rientro a fine novembre, insieme. Per il romeno è praticamente sicuro. Per il bosniaco, invece, bisognerà valutare. Non dovesse farcela tra un mese e mezzo, a quel punto verrà inserito a febbraio dopo la fine del mercato. Al momento sarà Djavan Anderson a lasciare il posto a Lulic. A Radu, invece, come scrive il quotidiano, non è sicuro che debba per forza far posto Vavro.