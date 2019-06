Radu accontonato. Dall'entourage non filtra nulla, ma all'esperto difensore della Lazio è stato chiesto gentilmente di farsi da parte. La società non ha gradito la sua tenuta fisica, come riporta il Messaggero, ma non si parla di rottura totale: è un addio alla Klose.



ADDIO RADU - Non pretenderanno un euro dal cartellino: Lotito ha promesso a Radu che lo lascerà andare. Un modo gentile per metterlo alla porta. Nessuna risposta dallo staff, dopo 12 anni di Lazio c'è la volontà di separarsi nel miglior modo possibile. Ha ancora due anni di contratto, dovrà guardarsi intorno. La Lazio fa fatica con le uscite, ora deve svecchiare. E Radu dovrà trovarsi un'altra squadra.