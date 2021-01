A meno che non ci siano soprese dalle formazioni ufficiali, con quella di oggi Stefan Radu arriverà a 392 presenze con la maglia della Lazio. Il difensore romeno è al terzo posto di questa speciale graduatoria. E' ad un passo dallo storico capitano Pino Wilson (394), ma anche molto vicino al primato assoluto di Beppe Favalli (401). Dopo quell'esordio del 3 febbraio 2008 contro la Sampdoria, come riporta Il Corriere dello Sport, Radu procede a gonfie vele verso il record di presenze con l'aquila sul petto, che dopo oggi disterà solamente dieci lunghezze. E non è finita qui. Il numero 26 infatti sogna anche di appropriarsi del primato di gettoni in Serie A. Con 318, è secondo solamente ad Aldo Puccinelli, attaccante biancoceleste degli anni 40-50, primo a quota 339. Insomma, Radu ha già messo nel mirino i due traguardi, ma al momento il primo obbiettivo sono i tre punti a Marassi.