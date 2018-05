Buone notizie per l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che recupera il difensore Stefan Radu per la prossima trasferta di campionato a Crotone. Il giocatore rumeno è tornato ad allenarsi in gruppo, alla pari di de Vrij e Lucas Leiva, mentre in Calabria non saranno disponibili Parolo, Luis Alberto e Immobile.