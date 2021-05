In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Torino ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali biancocelesti Stefan Radu: "Ogni partita va giocata per onorare la maglia sia in gare ufficiali che in amichevole. Dopo il derby, vogliamo vincere ma 6 punti con Torino e Sassuolo non credo che basteranno ai tifosi. Vogliamo chiudere il campionato con due vittorie per chiudere il campionato oltre i 70 punti. Il Torino è una squadra che viene all’Olimpico per giocarsi la salvezza, sarà una gara tosta".