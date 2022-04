Stefan Radu, difensore della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel prima della sfida con il Milan: "Qualora dovessimo vincere, i risultati delle concorrenti maturati oggi potrebbero aiutarci in classifica. In ogni caso, dobbiamo pensare solamente a noi stessi ed alla nostra partita. Nella due sfide stagionali contro il Milan abbiamo avuto delle difficoltà, oggi potremo riscattare quelle sconfitte. Il Milan sta lottando per lo scudetto, servirà tanto cuore e la giusta cattiveria agonistica per battere i rossoneri".