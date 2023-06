Stefanha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pro Sport. Il difensore della, che dopo l'ultima giornata dichiuderà la sua carriera da professionista, ha parlato di quali saranno le possibili strade per il suo futuro. Dopo il saluto ricevuto all'Olimpico domenica scorsa il pensierò dell'ormai, di fatto, ex calciatore è solo uno: “Ora voglio andare in vacanza, poi inizierò a riflettere su cosa voglio fare".Progetti precisi al momento non ne ha Radu, che al momento dell'addio non ha mai voluto pensare in passato: "Mi sono sempre detto 'Quando avrò finito, poi vedremo'. Mi terrò comunque in allenamento". Poi, in una sorta di lascito per i più giovani, ha aggiunto: "Bisogna prendere sul serio il calcio.Invece bisogna sempre tener presente che ci sarà tempo dopo. Lo dico soprattutto a chi è ancora all’inizio del viaggio. Per me la vita familiare con i bambini è molto bella. Resteremo qui in Italia, ma andremo spesso anche in Romania. Non mi sono mai sbarazzato della mia terra: a casa guardiamo la TV rumena e i bambini parlano perfettamente rumeno. A volte il desiderio di tornare a casa è grande. Sai com’è... mamma è mamma e lei vive ancora lì. Finora sono riuscito ad andarla a trovare in Romania un bel po’ di volte, ma in futuro penso che lo farò ancora più spesso”.