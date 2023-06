Gli occhi dell'Inter su Adam Marusic. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina il terzino montenegrino sarebbe finito nelle mire dei nerazzurri, su indicazione di Simone Inzaghi. Ai tempi della Lazio era un suo punto fermo, come esterno del 3-5-2 e, all'occorrenza, anche adattato a sul centro-sinistra nella linea difensiva.



Con la partenza di Dumfires potrebbe essere quindi lui il sostituto. Bisogna però fare i conti con Lotito, che valuta più di 10 milioni il cartellino del classe '92. Marusic peraltro è ormai diventato anche un fedelissimo di Sarri, che lo ha impiegato in 44 partite questa stagione, su entrambe le fasce.