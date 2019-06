Cipriano ad un passo dalla Lazio, ma sorgono alcuni problemi che potrebbero rallentarne l'arrivo. Il ds Tare sta puntando a ringiovanire la rosa, a partire dal reparto arretrato. Unica certezza per ora è Francesco Acerbi, tutti gli altri sono in discussioni, dai senatori - Radu - agli altri interpreti - in uscita anche Wallace e Patric.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe provare a lanciare l'assalto al classe 2001 con doppio passaporto Cipriano del Santos. Vuole farlo iniziare in Primavera, il ds Tare, per poi lanciarlo nel calcio che conta. Cipriano ha detto sì, il progetto gli piace, resta da convincere il club brasiliano: vuole cederlo solo in prestito, Cipriano piace molto a Jorge Sampaoli, che vorrebbe tenerlo in Brasile.