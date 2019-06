I gioielli della Germania Under 21 fanno gola a molti, la Lazio non fa eccezione. Il ds Tare vuole spostare una parte sostanziosa di budget su un attaccante di talento, giovane e di prospettiva. E guarda in Germania con molta attenzione.



MERCATO LAZIO - La tripletta contro la Serbia e il suo gol da sogno contro l'Austria hanno fatto accendere i riflettori internazionali su Luca Waldschmidt. Ha un contratto fino al 2022 con il Friburgo. Il Lazio ha recentemente espresso il suo interesse per Waldschmidt, valore di mercato poco meno di 12 milioni, destinato a crescere ancora.