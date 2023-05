. Se la squadra dinon dovesse vincere infatti, quella disarebbe matematicamente campione d’Italia per la terza volta. Lazio-Sassuolo, match valido per la, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma alleI capitolini arrivano alla gara dopo il brutto ko di Milano, i neroverdi invece hanno rimontato l’Empoli e ritrovato Berardi, bestia nera della Lazio.- È il momento peggiore dei biancocelesti chee non arrivano a tre sconfitte consecutive nella competizione da luglio 2020. La Lazio ha perso 0-1 l’ultima partita casalinga di Serie A eGiocare in casa non ha aiutato molto la Lazio in questa stagione, con gli uomini di Maurizio Sarri che sono tra le cinque squadre di Serie A con una media di punti a partita più bassa in casa (che in trasfertaCiroha realizzato otto reti contro il Sassuolo in campionato - quella neroverde è la formazione contro cui ha segnato più centri senza mai registrare una marcatura multipla nella competizione. Solo contro il Milan (10), invece, Domenicoha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio (nove in 14 incontri) - sei di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore, più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo torneo. Per il Sassuolo l’opportunità di festeggiare all’Olimpico la matematicache arriverebbe con una vittoria.