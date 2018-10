La Lazio è tornata immediatamente in campo a Formello il giorno dopo la bella vittoria sul Marsiglia in Europa League. Dopo il riscaldamento atletico, il gruppo di Inzaghi ha proseguito con esercitazioni sulla circolazione di palla, sui tiri in porta e la classica partitella finale. Anche domani la squadra scenderà in campo in mattinata. In vista dell'Inter, è pienamente recuperato dal suo infortunio al gomito Durmisi, mentre ha lavorato solo parzialmente col gruppo Badelj.