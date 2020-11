Pepe Reina chiama il rinnovo. Nel corso di un'intervista ad As, il portiere spagnolo ha dichiarato: "Ho firmato per due anno con la Lazio con l'opzione di un terzo. Se entriamo in Europa la prossima stagione scatterà automaticamente. Proveremo a raggiungere quel terzo...e poi un quarto. Finchè il corpo resiste!".