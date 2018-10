Siamo ai saluti. Addio a Mauricio, difensore brasiliano nel 2015. Il giocatore ha ufficialmente rescisso il suo contratto con la Lazio. Per lui aperte le piste cinesi e arabe, ma potrebbe anche tornare in patria, al Vasco da Gama.





GLI ALTRI ESUBERI DA PIAZZARE– Sono molti i giocatori ancora da piazzare. Come riporta il Corriere dello Sport, Morrison potrebbe rescindere come Mauricio, mentre Perea, in scadenza nel 2019, a gennaio proverà a trovare una nuova casa. A gennaio dovrebbero lasciare Formello Minala, Lombardi e Filippini, che non sono partiti in prestito.