Quasi un affronto. Riscaldamento lungo, poi di nuovo la panchina, gli viene preferito Lasagna. Come riporta il Messaggero, per Immobile il rapporto con la Nazionale è complicato. E quello con Mancini non sembra più semplice: forse il mister non ha digerito il post Instagram dell'attaccante della Lazio, che ricordava la sua media realizzativa. In Nazionale non segna da più di un anno, troppo per il capocannoniere della Serie A.-



IMMOBILE IN AZZURRO - Appena 93' in sei gare, è chiaro che Immobile non sia nelle grazie di Mancini. Nelle sfortunate qualificazioni ai Mondiali era stato il capocannoniere, poi il nulla. Un lungo riscaldamento, come quello di Signori con la Lazio 21 anni fa. Non è stato convinto dalle spiegazioni di Mancini ("Mi serviva uno forte di testa), deluso si è chiuso nel silenzio. I tifosi della Lazio sono arrabbiati con il loro ex tecnico, ma Immobile è tornato fresco ed integro. Ora sarà Inzaghi ad incanalare la rabbia e la delusione nei giusti binari.