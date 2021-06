Tra i calciatori per i quali la Lazio non farebbe follie per trattenerli in rosa vi è senza dubbio Mohamed Fares. Il terzino sinistro franco algerino ha deluso nella sua prima stagione in biancoceleste e per questo motivo il club capitolino valuterà eventuali offerte in arrivo. A tal proposito, come riportato da Il Corriere dello Sport, ecco quella del Cagliari. Prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Secco "no" da parte della Lazio però, la quale valuta Fares 8 milioni di euro e non ha intenzione di impostare una trattativa su una base simile.