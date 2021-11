Tra gli acquisti che mister Sarri avrebbe chiesto alla società nei giorni scorsi vi è anche un terzino sinistro. Marusic ha dato maggiori garanzie di Hysaj, ma entrambi sono adattati in una fascia non loro. Ecco spiegato perché Fabrizio Angileri del River Plate, già seguito in estate, resta in orbita Lazio. Il classe '94, mancino e con spiccate doti offensive, potrebbe essere un rinforzo alla portata. Ha un costo accessibile (meno di 5 milioni di euro) ed è in scadenza a giugno 2023, il che potrebbe spingere i Millonarios a non chiedere cifre esagerate per lui.